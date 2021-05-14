«الحرف اليدوية» توقع برتوكول تعاون لتنمية القطاع بقنا والأقصر وأسوان

شهد مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة القبطية، توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ تنمية شاملة بقطاع الحرف اليدوية بمحافظات "الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر"، حيث وقع مذكرة التعاون ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات اليدوية ومريم شوقي عبيد الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية في مصر، بمشاركة الأب ماركو ناجي زميل المطرانية.

وكشفت الغرفة، في بيان لها، أن رؤية الإيبارشية هي تطوير مصنع جراجوس لصناعة الخزف ووضعه في مصاف الدول المتقدمة كأحد أفضل المصانع في العالم، حيث يدعم البروتوكول توفير الخبرات الفنية اللازمة من الغرفة، بالاضافة إلى افتتاح مدرسة لتطوير وتدريب الشباب على صناعة الخزف على يد خبراء محليين وأجانب معروفين عنهم خبرتهم في هذه الصناعة.

من جانبه، قال نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة، إنه تم الاتفاق مع الدكتورة ماري كريستين جبرائيل، القنصل الفرنسي بالقاهرة التي اشتهرت بتجربتها في فن الخزف ومؤسس عدة مواقع متخصصة في صناعة هذا الفن القديم، أن يتم جلب خبراء أجانب لتدريب الشباب في قرية جراجوس محافظة قنا، بغرض الحفاظ على تراث صناعة الخزف بمصر، وحفاظًا على الهوية الأصلية للمصنع من الناحية المعمارية.



وأكد نيافة الأنبا عمانوئيل عياد أنه سيتم الاتفاق مع مهندس معماري متخصص في ترميم عمارة المباني التي تم تنفيذها من خلال المهندس حسن فتحي، بهدف ترميم المكان مع الحفاظ على هويته وأصالته وشهادته على تاريخ القرية، مضيفا: "قرية جراجوس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة إحياء تراث المصنع وتراث القرية وهذا الفن الجميل، فضلا عن فتح مجال وفرص عمل للشباب، فيما يستهدف البروتوكول تنمية قطاع الحرف اليدوية بالتعاون مع إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والعمل على الأماكن التي تحتوي على الصناعات التراثية وتطويرها، وتنمية الحالة الاقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي للمواطنين عن طريق إقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وعمل برامج تدريبية لرفع كفاءة المشتغلين بتلك الحرف وبرامج لحديثي العمل بها".

ومن جانبه، أضاف مسعد عمران أن البروتوكول يهدف إلى تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل داخل المشروعات التي تعمل عليها الكنيسة القبطية الكاثوليكية المصرية، والتأكيد على الهوية الثقافية الفنية المصرية والحفاظ عليها، وتقديم الدعم الفني، والعمل المشترك مع غرفة صناعة الحرف اليدوية فى إقامة المشروعات التنموية في خدمة أبناء الوطن، والعمل المشترك على تنظيم معارض خارجية داخل الدول التى تربطها صداقة مع الكنيسة الكاثوليكية، والتعاون المشترك مع غرفة صناعة الحرف اليدوية فى إحياء الأماكن التراثية التى تحتوى على الحرف اليدوية التراثية وإعادة تشغيلها، مع تطوير مصنع جراجوس للخزف والفخار لإحياء الصناعة به وتعليم أبناء القرية بالتعاون مع الغرفة.

وأكد ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة ستقوم طبقا لنصوص البرتوكول بإنشاء مركز تعليمى داخل مصنع جراجوس لتعليم أبناء القرية والقرى والمجاورة، والاستعانة بشيوخ الحرفة داخل قرية جراجوس لما لهم من خبرات فى تعليم أبناء القرية وتوفير فرص عمل لهم داخل المصنع لفتح أبواب رزق وسوق عمل جديد داخل القرية.

الجدير بالذكر، أن وفد غرفة الحرف اليدوية قد زار محافظتي قنا والأقصر، وتم لقاء عدد من شباب قرية جراجوس والاستماع إلى مطالبهم وما يمكن توفيرة من خدمات وفرص العمل لهم، وكان أهم مطلب منهم الحفاظ على التراث العالمي لمصنع جراجوس وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتشغيل المصنع وقد وعد نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ومسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة بتشغيل المصنع وفتح أبوابة لأبناء الوطن لمن يرغب في العمل والتعلم.

فيما تفقد الوفد الفندق التابع للمطرنية المجاور لمصنع جراجوس لصناعة الخزف وقاعة المؤتمرات التي تستوعب ٣٠٠ فرد و النادي الثقافي، وتفقد المجهودات التي تقدمها المطرنية من خدمات صحية وأنشطتها.