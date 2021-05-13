سريلانكا تحظر السفر في جميع أنحاء البلاد لاحتواء إصابات كورونا

حظرت حكومة سريلانكا السفر في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، في محاولة لاحتواء حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" المتزايدة بسرعة.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، اليوم الخميس، أن الحظر يسري من ليلة الخميس حتى صباح الاثنين، ولا ينطبق الحظر على الأشخاص العاملين في الخدمات الأساسية مثل الصحة والإمدادات الغذائية والطاقة. وسيتم أيضا السماح لأولئك الذين يذهبون إلى المطار للسفر الجوي أو لطلب العلاج الطبي، بالسير على الطرقات.

وقال الجنرال شافيندرا سيلفا، قائد الجيش ورئيس مركز العمليات الوطنية للوقاية من كوفيد-19: "ما عدا السالف ذكرهم فالجميع ممنوع من مغادرة منازلهم والسفر على الطرق".

ويكافح مسؤولو الصحة زيادة عدد الإصابات منذ الشهر الماضي، وحظرت البلاد بالفعل التجمعات العامة والحفلات، وأغلقت المدارس وقيّدت حركة وسائل النقل العام.

وحذَّر المسؤولون من أن تعداد الإصابات قد يشهد زيادة أكبر في الأسبوعين المقبلين؛ بسبب احتفالات وتسوق المواطنين الشهر الماضي للاحتفال بالعام التقليدي الجديد.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.