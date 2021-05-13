الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس: كورونا ليست غضبا من الله ولا نهاية للعالم

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

كشف الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، عن تفسيره لفيروس كورونا المستجد، ورؤيته إذ ما كان غضب إلهي أم علامة من علامات نهاية العالم أم أمر آخر.

وقال الأنبا مكاريوس في تصريح لـ"الدستور": "لا أميل إلى اعتبار ذلك غضبًا أو عقابًا من الله، وإنما أميل إلى انتهاز كل الفرص للرجوع إلى الله، لأننا لو اعتمدنا فكرة أنها عقاب من الله، فإننا ننكر على الأطباء عملهم في معالجة المرضى وإنقاذ حياة الكثيرين، وكأن عملهم ضد مشيئة الله! كما أن كثيرين ممن توفوا نتيجة الوبأ كانوا أبرارًا ولم يكن موتهم عقوبة من الله لهم. كذلك فإن اعتماد أن هذا غضب من الله يعني ألّا يتجه المرضى إلى المستشفيات، ولا يتلقّون العلاج.. إنه مثل كل الأمراض، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم للوباء".

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