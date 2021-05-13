إقامة حفل لتأبين الفنان عادل نصيف في الكاتدرائية

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الملحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى في العباسية، برئاسة الأنبا أرميا، حفلا لتأبين الفنان العالمي النصري الراحل عادل نصيف.

وقدمت قناة مار مرقس المعروفة باسم قناة مي سات، الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية الحفل متضمنا تقريرا عن الفنان المصري الراحل وكلمات التأبين التي ألقاها العديد من الكوادر المصرية مثل الدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والموسيقار المصري ببارس بيشوي عوض.