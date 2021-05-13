الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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الأنبا نيقولا أنطونيو يقدم نصيحة إلى كبار وشباب الكنيسة

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قدم الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، نصيحة إلى كبار وشباب الكنيسة.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا كبار وشباب الكنيسة. لا يكون لكم فكركم الخاصّ، فكرنا باطل، في ذاته، ليس إلاّ فكر المسيح يشفي".

وأضاف: "لِنُطِعْ فكر المسيح، ولْنقرأ الآباءَ القديسين، لا المشككون الّذين ملأوا الأرض بأفكار فارغة. لنقرأ الإنجيل، ولْنَدْنُ منه بمخافةٍ، وبنيّةِ استشفافِ مشيئةِ الله، لا بنيّةِ الانتقاد، لا تحكموا على آراء الآباء المعاصرين والقدماء وعلى كتاباتهم بعقولكم البائدة، وكأنكم مرجعيّة ذواتكم! مرجعيّتنا التّراث، بكلّ مكوِّناته؛ فإن كان شيء في التّراث لا يعجبني، فأنا مّن يجب أن يتغير، لا التّراث !!!".

وتابع: "نحن نتسلّم كلّ تعليم الآباء، ونسعى لتكييف حياتنا في هذا الاتّجاه. نحن لا ننفصل عن الكنيسة، أي عن الرّئاسة القانونيّة، وعن قدّيسينا حملةِ التّقليد. نحن لا نجاهد لخلاص الكنيسة، لأنّها جسد المسيح، ولا تحتاج إلى مخلِّصين. لكنّنا نجاهد لنكون مخلَّصين في بقائنا في الكنيسة"، يقول الميتروبوليت إيروثيوس فلاخوس يا أبناء المسيح و"عبيده"، أراكم تتخبّطون بآراء ومواضيع كثيرة، وهموم لا تنتهي، "والحاجة إلى واحد". تريدون المسيحَ، وتريدون كلَّ شيء إلى جانبه، وهذا هراء وكذب".

وأكمل: "كونوا، بإرادتكم، عبيدًا للمسيح يسوع، لتصبحوا أحرارا فيه وله؛ "تجدوا الرّاحة لنفوسكم". فالّذي يضع المسيح نصب عينيه يُخضِع ذاته بكلّيّتها للكنيسة وآبائها الكبار، لا تجتهدوا كي تكون الكنيسة ملتقى اجتماعي. بل اتجتهدوا كي تكونوا تحت جناحَي الكنيسة، لأنها ثابتة إلى الدّهور. نحن في حاجة إلى تسليم ذواتنا إلى الكنيسة، لأنّنا مرضى، وهي المستشفى الوحيد".

 

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