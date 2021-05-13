«الري» تنفذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نيل القناطر والمنيا في العيد

إحالة المخالفات للنيابة العسكرية

واصلت الإدارات المركزية بوزارة الموارد المائية والري في المحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.



ونفذت الإدارة العامة لري بقناطر الدلتا، اليوم الخميس، إزالة عدد من حالات التعدي على أملاك الدولة من قبل أحد المواطنين ، وذلك بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقة الجامع وسجن القناطر بإقامة كافتيريا بمسطح حوالي 50 متر مربع من الحديد والخرسانة المسلحة، و تم تحريك المعدات والأفراد والمهندسين وتنفيذ إزالة فورية للمنشأ بوجود قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين.

- تحرير 40 محضر إزالة في سمالوط



كما ازالت أجهزة وزارة وزارة الموارد المائية والري، تعديات مجموعة من سيارات النقل تردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير 40 محضر إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، مع تدبير المتعدين المعدات اللازمة لرفع الردم؛ حيث بدأت عملية إزالة التعدي، وإنهاء الإزالة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.



من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.



- تعاون مع مختلف الجهات المعنية لإزالة التعديات



وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ “الدستور ”، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.



كما يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.