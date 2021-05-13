بمناسبة الشهر المريمي.. تعرف على رموز ألوان ثوب السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر والعالم خلال شهر مايو بالشهر المريمي، ويربط الكاثوليك خلاله بثوب السيدة العذراء وألوانه.

وقال الموقع الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر: " يرتبط هذا الشهر المبارك ارتباطاً مباشراً بثوب العذراء, والذي أصبح تقليداً ورمزاً للشهر المريمي.. حيث ترتدي معظم البنات المسيحيات اللواتي قدمن نذوراً لهذا الشهر ثوب السيدة العذراء ذا اللون الأزرق والذي تتم الصلاة عليه من قبل راعي الكنيسة مسبقاً, ويتزنرن بزنار باللون الأبيض ويغطين رأسهن بوشاح أبيض اللون أيضاً".

عن رموز ألوان الثوب قال: "اللون الأزرق في ثوب السيدة العذراء يشير إلى لون السماء، ويرمز هذا اللون إلى الصفاء والتنزه عن الأرضيات والدنيويات لبعد السماء عن الأرض. واللون الأبيض في زنار وغطاء الرأس يشير إلى لون الحمام ويرمز إلى السلام واللون الأبيض على وجه الخصوص يرمز إلى النقاء، وعلى من ترتدي ثوب العذراء والزنار وغطاء الرأس أن تتحلى بالسلام وتتصف بنقاء القلب والروح".