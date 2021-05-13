رئيس الكنيسة المارونية: وضع المسيحيين في عهد الرئيس السيسي مميز للغاية

كشف الأنبا جورج شيحان، رئيس الكنيسة المارونية بمصر، عن أوضاع المسيحيين عموما والموارنة خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه كان مميز للغاية.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي يؤمن بأن الجميع تحت علم مصر واحد، مسلم ومسيحي واحد وشركاء في الوطن، وفي كل عيد يرسل لنا فخامة الرئيس مندوبا يهنئنا بالعيد.

وتابع: "بينما كانت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عصيبة للغاية وكنا نخشى على وضعنا في مصر فكل يوم كنا نسمع من أحد افراد الجماعة تصريحات ضد المسيحيين وضد المواطنة وضد الوحدة الوطنية".

واستكمل:"فقد أحرقت الجماعة بعد فض اعتصام رابعة الإرهابي أكثر من 80 كنيسة! وأعيد بنائهم وترميمهم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي (منقذ مصر من الضياع والتقسيم).

واختتم: "نحن ايضا كموارنة استطعنا أن نفتتح كنيسة القديسة تريزيا في الإسماعيلية العام الماضي بفضل الرئيس السيسي، وما كنا نستطيع أن نرممها ونكرسها في عهد الإخوان الإرهابية".