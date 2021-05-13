الكنيسة الكاثوليكية تحيي تذكار ظهور العذراء في البرتغال

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بتذكار ظهور القديسة مريـم فى بلدة فاطيـما بالبرتغال.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني إنه في خضم الحرب العالـمية الأولـى وفى بلدة فاطيـما بالبرتغال ظهرت القديسة مريم لثلاث أطفال كانوا يرعون الغنـم في تلك الـمنطقة وهـم: لوتشيا عمرها عشر سنوات، وفرانشيسكو عمره تسع سنوات، وجيسانتا عمرها سبع سنوات. وكان هذا بالتحديد يوم 13 مايو 1917. لقد وصفت "لوتشيا" الرؤيـة قائلـة: "بأنهم رأوا سيدة جميلة من السماء، كان نورهـا أسطع من الشمس واقفة على سحابـة فوق شجرة دائـمة الإخضرار، وطلبت منهم السيّدة أن تلتقي بهم فى نفس الـمكان وذلك فى اليوم الثالث عشر من كل شهر من الشهور التاليـة وحتى شهر أكتوبـر لأنهـا تريد أن تعرّفهم بذاتهـا وطلبت منهم الصلاة من أجل الخطـأة"، ثم إختفت".

وتابع: “وبالفعل ترددوا الفتيـة الثلاث على الـمكان حسب الـموعد الـمحدد بالرغم من الارتياب الذي كان باديـاً من أهل القريـة بخصوص الرؤيـة”.

وأضاف: وحسب الوعد فقد تكررت الرؤيـة ست مرات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 13 أكتوبـر من عام 1917، وسرعان ما انتشر نبأ هذا الحدث العجيب وبدأ يتزايد عدد المشاهدين حتى وصل الى أكثر من خمسين ألفاً فـى الرؤيـة الأخيرة، وخاصة عندما أبلغتهم السيدة العذراء انهم سيشاهدون أعجوبـة كعلامـة للناس إثباتـاً بأن هذه الأحداث حقيقة.

وواصل: فى يوم 13 أكتوبـر هرعت الجموع بلهفـة متجهة الى موقع الرؤية على الرغم من سيول الأمطار وظهرت للفتيـّة الثلاث الصورة الـمضيئة للسيدة التى أرادت أن تكشف عن ذاتهـا بقولهـا لهم"أنـا سيّدة الورديـة"

وتابع بغتـة توقفت الأمطار ثم ظهرت الشمس، وشوهد قُرص الشمس وهو يدور لولبيـاً بسرعة مذهلة نحو الأرض، ففزع الجميع وخرّوا على الأرض ساجدين ومصلّيـن وفى لـمح البصر عادت الشمس وإرتفعت الى موقعهـا الطبيعـي.

وواصل الفرنسيسكاني قائلاً: وفى عامي 1918 و1919 توفيـا فرانشيسكو وأخته جيسانتا كما أعلنت لهـما العذراء من قبل، امـا لوتشيا فقد التحقت بالرهبنـة وعاشت مكرسة نفسها للـه ولـمريم العذراء.