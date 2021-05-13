البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات باتجاه السعودية

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثماني طائرات بدون طيار وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه السعودية اعترضها تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الخميس.

وقال البرلمان العربي في بيان إن "تعمد ميليشيا الحوثي واستمرارها في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وحذر البرلمان العربي "من استمرار هذه الهجمات التي تعد تصعيدا خطيرا ودليلا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة" مطالبا المجتمع الدولي "بسرعة اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأكد البرلمان تضامنه مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثماني طائرات مفخخة (مسيرات) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

إدانة عربية

يأتي هذا فيما أدانت عدد من الدول العربية استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من جانب ميليشيا الحوثي، من بينها مصر، والبحرين، والإمارات

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مساء الاثنين، إن مصر تعيد التأكيد على دعمها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الخارجية المصرية، إلى محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.