تفاصيل دور الإرهابي محمود عزت في توفير الدعم المالي لعناصر «الإخوان»

بعد عرضه في «الاختيار 2»

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2"، نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونسرد خلال التقرير التالي تفاصيل دور عزت علي قوائم الإرهاب، في تمويل عناصر الجماعة الإرهابية بعد التحفظ على أموالهم.

- إخفاء هوية الكيانات الاقتصادية التابعة لـ "الإخوان"

كشفت تحريات الأمن الوطنى، أنه عقب صدور القرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات التنظيم الإرهابى، كُلف مكتب إرشاد التنظيم بإعادة هيكلة اللجنة المالية التابعة له ابتغاء إدارة استثمارات الجماعة الإرهابية وتسيير أعمالها ومشروعاتها تحت قيادة محمود عزت إبراهيم وآخرين، وكذلك إخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية مثل "الشركات المتنوعة والمدارس وشركات السياحة والأدوية والصرافة وغيرها من الكيانات" المملوكة للتنظيم وقياداته المحبوسة حاليا، وذلك بنقل ملكيتها لعناصر غير معروفة للأمن من رجال الأعمال، وصولا لتحقيق ذات أهداف التنظيم ومخططاته الإرهابية، فضلا عن التحايل على قرارات التحفظ الصادرة بحق بعض المنشآت والمؤسسات التابعة للتنظيم للحصول على إيراداتها لتمويل ذلك المخطط الإرهابي.

- الضغط على موارد النقد الأجنبي بجمع الدولار من السوق المحلية

وكشفت أيضا التحريات، معاونة القائم بأعمال المرشد محمود عزت رجال الأعمال المقبوض عليهم خلال الفترة الماضية ومنهم حسن مالك عبد الرحمن سعودي داخل البلاد، وتوفير الدعم المالى لعناصر التنظيم داخل البلاد من خلال الضغط على موارد النقد الأجنبي عن طريق جمع عملة الدولار الأمريكي من السوق المحلي بمعرفة رجال الأعمال من عناصره، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم، وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، والعمل على زيادة حدة الركود الاقتصادى بالسوق المحلية من خلال احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع.

وأضافت التحريات، أن من ضمن أهداف المخطط الإرهابي الإجرامي توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم، عن طريق تهريب الأموال من الخارج إلى داخل البلاد من خلال الحوالات البريدية، وعمليات المقاصة.