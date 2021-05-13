«خيول ومراجيح».. بهجة أول أيام العيد بالمناطق الشعبية بالإسكندرية

احتفلت الأسر السكندرية بأول أيام عيد الفطر المبارك، بالتوافد على أماكن ملاهي الأطفال بالمناطق الشعبية، بعد أن أغلقت الشواطئ والمنتزهات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية وقرارات مجلس الوزراء للحد من فيروس كورونا.



حيث شهدت شواطئ شرق الإسكندرية هدوء تام، بعد أن أغلقت جميع الشواطئ العامة، وأخلت قوات الأمن ممشى الكورنيش بمناطق شرق ووسط الإسكندرية.

وعلى الجانب الآخر، شهد محيط مسجد أبو العباس، اقبالًا متوسطًا من الأسر والأطفال للإحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث احتفل الاطفال بركوب الخيل والمراجيح، والدراجات، فضلًا عن شراء البالونات ولعب الاطفال ابتهاجًا بالعيد.

وقال أحمد السيد أحد الأهالي، إن منطقة ملاهي ابو العباس أو المراجيح البدائية هي وسيلة للترفيه عن الاطفال، حيث أنهم اعتادوا على القدوم إلى تلك المنطقة خلال أيام العيد والعطلات.

وأضاف لـ«الدستور» أن مراجيح ابو العباس تتوافد عليها الأسر البسيطة، للترفيه عن أبنائهم والاحتفال بفرحة العيد، بالتزامن مع إغلاق الشواطئ والمنتزهات.

وقال عبد الرحمن حسن، أحد أصحاب المراجيح بأبو العباس، إن الاقبال اليوم ما زال متوسطًا وليس كثيفًا، وهو ليس بالمعتاد في أيام العيد، ولكن ننتظر زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة.

وأضاف لـ«الدستور» أن ملاهي ابو العباس هي مصدر رزق للكثير، ومكان ترفيهي للأسر المتوسطة والبسبطة، فالجميع يأتي إلى هذا المكان لإسعاد أبنائه برحلة على حصان أو دراجة أو ركوب أحد الملاهي بتكلفة بسيطة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدا علي تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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