أمن القاهرة: غلق الحدائق العامة والمنشآت المختلفة أبرز توجيهات تأمين عيد الفطر

تطبق الخدمات الأمنية بمديرية أمن القاهرة خطة محكمة لتأمين عيد الفطر المبارك، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي قضت بمنع أي تجمعات، سواء في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وغلق المنشآت في تمام التاسعة مساء حفاظًا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بضرورة تواجد كافة القيادات الإشرافية بمديرية الأمن بالتواجد الميداني في شوارع المحافظة طوال الوقت.

- خطة أمنية محكمة لتأمين المواطنين خلال العيد

واعتمدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية عالية المستوى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي على مدار الساعة لتأمين المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، إلى جانب متابعة كافة الإجراءات من خلال غرفة إدارة الأزمات حرصًا لمنع أي تجمعات حفاظًا على حياة المواطنين.

وتتضمن الخطة تشديد الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط الأماكن الحيوية، والسينمات، والمولات لتأمينها من الخارج، كما يشهد جميع المتنزهات والحدائق تشديدات أمنية غير مسبوقة لمنع أي تجمعات على الإطلاق.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة أن قرار منع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر سيتم تطبيقه بكل حسم، حفاظا على حياة المواطنين تجنبًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا بين التجمعات.

- انتشار خدمات أمنية على طول نهر النيل لمنع التجمعات

وقالت المصادر إن خدمات أمنية تنتشر على طول نهر النيل بالمحافظة لمنع التجمعات على الكورنيش، إضافة إلى التصدي للمراكب في حالة القيام برحلات نيلية تضم أعدادًا كبيرة من المواطنين منعا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بالشوارع الكبرى لضبط المخالفين، والتشديد على غلق المنشآت في التاسعة مساء، وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات.

وشرح مصدر أمني أنه سيتم تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين، ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.