في المنزل بتكلفة أقل.. 7 خطوات سهلة لعمل الباديكير

العناية بالقدمين من أساسيات الحفاظ على صحة الجسم، قد تهملهما العديد من السيدات بسبب تكلفتها في صالونات التجميل، ولكن بخطوات سهلة وسريعة يمكن عمل الباديكير في المنزل، بحسب موقع "healthlin" في 7 خطوات.

7 خطوات سهلة لعمل الباديكير يستعرضها “الدستور” في تقريره وهي كالآتي:

1-إزالة طلاء الأظافر القديم:



باستخدام قطنة مبللة بالأسيتون أو بمزيل طلاء الأظافر الخاص بكِ أزيلي بقايا طلاء الأظافر القديم حتى تستطيعين تنظيف الأظافر وتقليمها جيداً.

2-التخلص من إصفرار الأظافر:



إذا كنتِ تعانين من اصفرار لون الأظافر يمكنكِ استخدام المعجون المبيض للأسنان وفرشاة قديمة وقومي بتنظيف الأظافر جيداً ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يحتوي معجون الأسنان المبيض على حبيبات تعمل على إزالة اللون الأصفر من الأظافر وتبييضها.

3-نقع القدمين في الماء الدافئ:



يملأ إناء عميق بالماء الدافئ ويضاف إليه 3 ملاعق من اللبن البودرة و 5 قطرات من الزيت العطري المفضل لكِ (اللافندر أو النعناع أو زيت شجرة الشاي) كما يمكن استبدال الزيت العطري بملعقة من غسول الجسم أو الشامبو. انقعي قدميكِ في هذا الخليط الرائع لمدة 10 دقائق.



4-تقشير القدمين:



باستخدام فرشاة القدمين قومي بتدليك القدمين في جميع الاتجاهات لمدة 3 دقائق لإزالة الجلد الميت وتنعيم الجلد. وباستخدام مقشر القدمين قومي بصنفرة الجلد في حركات دائرية ابتداءاً من الأصابع وحتى الوصول للكعبين لمدة 3 دقائق. (يمكن استخدام خليط السكر وزيت الزيتون كمقشر طبيعي رائع، أو بيكربونات الصوديوم وقليل من الماء).

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5-إزالة الزوائد الجلدية وتقليم الأظافر:



باستخدام المقص أو قلامة الأظافر (القصافة) تزال الزوائد الجلدية الصلبة على جانبي الظفر، وتقص الأظافر بالطول الذي تفضلينه بشكل مستقيم مع عدم قصها من الجانبين، وباستخدام المبرد الخشبي وليس المعدني تُبرد الأظافر جيداً لتنعيم حافتها وإعطائها شكل جمالي.

6-تدليك القدمين:



باستخدام لوشن مرطب قومي بتدليك قدميكِ في حركات دائرية حتى يُمتص اللوشن تماماً. يعمل التدليك على تنشيط الدورة الدموية ويساعد على التخلص من الألم واسترخاء العضلات والتخلص من تورم القدمين.

7-طلاء الأظافر:



باستخدام قطعة من القطن النظيف أزيلي اللوشن من الأظافر ثم ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف (مقوي الأظافر) كقاعدة للطلاء واتركيها حتى تجف تماماً ويمكنكِ وضع طبقة أخرى أو الاكتفاء بطبقة واحدة حسب الرغبة.