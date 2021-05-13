الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

حتى في أيام العطلات الرسمية

وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فور وصولها

وزير المالية
وزير المالية


- الإفراج عن 1.7 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».. و550 ألف جرعة من «سينوفارم الصينى» بشكل فوري.

أعطى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليماته إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال واللقاحات والأدوية فور وصولها، حتى لو كان ذلك فى أيام العطلات الرسمية خاصة فى ظل فيروس كورونا المستجد، بما يُسهم فى دعم جهود الدولة فى مكافحة تداعيات هذا الوباء العالمى، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. 

 

ولفت وزير المالية إلى أن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولى انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن 1.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، التى تعد الدفعة الثانية ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

- أولوية متقدمة في المواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية


ووجه الوزير بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتًا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث تكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا، منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».


و أعرب «معيط» عن تقديره لما يقوم به رجال الجمارك فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية، بما يُساعد في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.


من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة جديدة تشمل 550 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم الصينى»، فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي في إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال السعي لتطعيم أكبر عدد من ممكن من المواطنين ضد هذا الفيروس في أقل وقت ممكن، موجهًا الشكر إلى هالة عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالقاهرة، وفريق العمل، الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان تقليص زمن الإفراج الجمركي.

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