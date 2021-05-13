برلمانية تطلق حملة للتوعية بمخاطر كورونا في عيد الفطر

أطلقت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، ومطالبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والتطهير والتعقيم الدائمين ، حيث توزع النائبة مطهرات وكمامات على المواطنين ، كما وزعت 2000 قطعة ملابس على البسطاء من أبناء محافظة المنيا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشارت نصر في تصريحات لـ" الدستور" إلى أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة في مناسبات تتجمع فيها العائلات وتحذيرهم من مغبة الزيارات والاستهانة بالاجراءات الاحترازية خاصة وأن منحني الإصابات بكورونا يواصل الإرتفاع ، كما أن محافظتها " المنيا" تعد ثاني محافظة من ناحية عدد الإصابات بكورونا مما يستدعي مزيد من توعية المواطنين وحثهم على البقاء بالمنازل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محافظ المنيا يقوم بتطبيق الضوابط التي حددتها الحكومة على نحو أمثل من الرقابة الشديدة على المقاهي والمحال التجارية، إلا أن المستشفيات ممتلئة عن بكرة أبيها بمصابي كورونا ولم تقدم وزارة الصحة الدعم الكافي لها بتوفير أسرة جديدة أو أطباء في التخصصات النادرة ويضطر المصابون بكورونا للعزل المنزلي وما ينتج عنه من عدوى العائلة ككل وهو ماظهر في إصابة العائلات ككل ، ومن اللافت أن الموجة الثالثة من كورونا انتشرت فيها إصابات الأطفال مما يستدعي أن تقوم وزارة الصحة بتوفير عدد أكبر من الأسرة وأجهز التنفس الاصطناعي لحماية المواطنين من تفشي الوباء.

وكان للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توصية بالتأكيد على مسئولية ودور المواطن في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بعد أن وفرت الدولة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الأدوية وبروتوكولات العلاج من خلال المؤسسات التابعة للدولة، ويتبقى الالتزام من جانب المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع هذا الوباء، ومنها أهمية تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وكذا ارتداء الكمامة، التي أكد العالم أجمع أنها السبيل الحقيقي للحد من انتشار الإصابة بالمرض، موجها كلمة للمواطنين، قائلا: "كل واحد مش مسئول عن نفسه فقط ولكنه مسئول عن أسرة بالكامل"، موضحا أن مصر حاليا في مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات.