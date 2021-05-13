وزير التنمية المحلية يتصل بالمحافظين لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا بالمحافظات

في أول أيام العيد

- «شعراوي»: التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإغلاق الشواطئ والحدائق ومنع أي تجمعات

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين علي مدار أول أيام عيد الفطر المبارك جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى وزير التنمية المحلية عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين، وحرص على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

- جولات ميدانية للمحافظين عقب صلاة العيد

وأشار الوزير إلى أن المحافظين قاموا بجولات ميدانية عقب صلاة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع بالمحافظات على الطبيعة، خاصة المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية، لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بكل حزم ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وأضاف "شعراوي" أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، ويقوم السادة المحافظون والقيادات المحلية بمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش، مضيفا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات.

- مطالبة المواطنين بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

وناشد المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وجدد التأكيد علي المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلي أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

- استغلال إجازة العيد في رفع تراكمات المخلفات والقمامة

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين باستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة، والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأكد ضرورة رصد أي مخالفات للبناء أو التعديات علي أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد.

وأشار إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار أيام العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع"، من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، (www.facebook.com/ sotakmasmwo).