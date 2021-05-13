الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: استمرار استلام تقاوى المحاصيل الشتوية خلال إجازة العيد

التقاوي
التقاوي

أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن العمل مستمر في جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تشكيل غرف متابعة في جميع قطاعات الوزارة.

وأضاف “إبراهيم” أن أعضاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي متواجدون في جميع محطات غربلة وإعداد التقاوي وعددها 14 محطة على مستوى الجمهورية لاستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح المحصول الاستراتيجي حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق المستهدف من استلام خام تقاوى القمح من حقول الإكثار لدى المزارعين و جهات أخرى.

كما يستمر العمل بالمحطات لتوزيع تقاوى محاصيل الصيف إلى منافذ التوزيع التابعة للوزارة وفى مقدمتها محصول القطن وخاصة محافظات الوجه البحري. 

وكان قد أعلن  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 46% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر من الحبوب، تعمل الوزارة على عدة محاور للتنمية الزراعية وأهمها التوسع الأفقي في المساحات الخضراء من خلال الدلتا الجديدة بالضيعة ومشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبلها مشروعات الوادي الجدية وتوشكي وغيرها من المشروعات القومية الزراعية التي تقوم بها مصر.

وقال" القصير" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك كتيبة من الباحثين المتخصصين يجرون الدراسات البحثية المطلوبة لقياس عناصر التربة والتركيب المحصولي المناسبة لكل منطقة ونسبة الملوحة في التربة في المليون فدان بالدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن المعوقات التي تقابل القطاع الزراعي وتقوم الوزارة بحلها والتعامل معها، وقد حصلت وزارة الزراعة على موافقة للتعاقد مع المزارعين لشراء الفول وعباد الشمس بعد الاتفاق مع وزارة التموين وشركات القطاع الخاص على تسويق المحصول.

الزراعة تتابع استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية تشريعي محطة على مستوى

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