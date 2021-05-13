التجارة بين ألمانيا وروسيا تعاود تعافيها بعد تراجعها بسبب كورونا

عاودت التجارة بين ألمانيا وروسيا تعافيها مرة أخرى بعد تراجعها بسبب أزمة كورونا وذلك حسبما أعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية في موسكو اليوم الخميس.

وذكرت الغرفة استنادا إلى بيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن فاتورة الصادرات الألمانية إلى روسيا ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 3ر11% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى نحو 4ر2 مليار يورو.

وفي سياق متصل، ارتفعت فاتورة الواردات الألمانية من روسيا في نفس الشهر المشار إليه بنسبة 6ر13% لتصل إلى 5ر2 مليار يورو.

وذكرت الغرفة أن أسباب تعافي التجارة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إجمالي الناتج المحلي في روسيا وتعافي الاقتصاد الألماني في جائحة كورونا.

من جانبه، وصف رئيس الغرفة، راينر زيله، هذا التطور في ظل الوضع السياسي الصعب والعقوبات وأزمة كورونا بأنه "إشارة تبعث على الأمل".

كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.