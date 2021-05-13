بدء تطعيم الآباء والقساوسة بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بلقاح كورونا

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه استكمالا لتنفيذ خطة وزارة الصحة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا، تم البدء بتطعيم جميع الآباء والقساوسة والعاملين بالكنائس وفقا لخطة زمنية على مستوى المحافظة وجميع الإدارات الصحية، مشيدا بجهود الكنيسة فى رفع الوعى الصحى لدى أبنائها .

وأشار إلى أنه تيسيرا على المواطنين وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا توجهت فرقه التسجيل والتواصل المجتمعى والتطعيمات لإنهاء جميع إجراءات التطعيم بمقر الكنيسة بالقنطرة غرب.

وحث "حطب" المواطنين على التسجيل والتطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني أو التوجه لأقرب وحدة صحية، كما أكد أن اللقاح متاح ومجانى وآمن وفعال وذلك للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته الخطيرة والحد من انتشاره .

وقالت الدكتورة غادة متولى مدير إدارة القنطرة غرب الصحية، إنه بعد التنسيق مع الآباء بالكنيسة تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه أثناء التطعيم وكذلك فحص المتلقح قبل تلقي التطعيم واستمرار المتابعة المستمرة لهم.