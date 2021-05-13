الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مذكرة برلمانية تطالب بتطبيق اشتراطات البناء في المدن الجديدة فقط

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصصطفى مدبولي، تطالبه بوقف تنفيذ اشتراطات البناء في المناطق القديمة والاستناد لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  بهذه المناطق وتطبيق الاشتراطات الجديدة بالمناطق الجديدة خاصة وأن تطبيقها في المناطق الجديدة سيكون سهلًا ولن يتسبب بمشاكل قانونية وأزمات تواجه المواطنين مثلما سيحدث في حالة تطبيقها الفعلي بالمناطق القائمة بالفعل.

وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور" أن اشتراطات البناء الجديدة أحدثت أزمة كبرى للمواطنين بإقرارها اشتراطات بناء غير ممكن التنفيذ وستكون محل طعون قضائية، موضحًا أن الاشتراطات نصت على حد أقصى للارتفاع  16 مترًا ما يوازي بدروم و4 طوابق  في حال كان عرض الشارع أكبر من 12 متر ومن غير المنصف أن يكون هناك برجًا مبني قبل اشتراطات البناء الجديدة وبجواره قطعة أرض ترخص للبناء بعدد طوابق محدود وفي حالة طعن أصحاب الأراضي سيصدر القاضي حكمًا لصالحهم بالمثل بحيث يكونوا مثل الجار الذي بني برجًا، كما أن الردود ستقتطع جزء كبير من مساحة المبني، واشتراط عرض الواجهة 8 ونصف متر قد لا يتوافر في أماكن كثيرة وبالتالي لن ترخص للبناء المساحات الصغيرة مما سيجعلها متخللات داخل المناطق السكنية مما سيخلق شكل غير جمالي وستكون مرتعًا للحيوانات الضالة وربما مقالب للقمامة ، كما استثنت الاشتراطات المباني الحكومية من حد الارتفاعات وأحالتها لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي ينص على السماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مما يعكس حالة من عدم العدالة ، حيث نصت الاشتراطات على أنه لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة" سكن كل المصريين، والاسكان الاجتماعي، والاسكان البديل وغيرها"، كما استثنت المحاور الرئيسية بالمدن التي يحددها المحافظ المختص، كما لا تسري على  الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أغلب النواب لا يقبلون باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها ستدمر الثروة العقارية المصرية وستحطم الاستثمار العقاري ، بشروط مجحفة لإصدار التراخيص وستحدث أزمة مجتمعية جديدة، داعيًا رئيس الوزراء للعدول عن قراره بتطبيق اشتراطات البناء بداية يوليو المقبل، وقد بدأت الحكومة بتطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين اعتبارا من الأول من مايو الجاري بعدد من المدن ببعض المحافظات.

اشتراطات البناء مجلس النواب المدن الجديدة السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية مصطفى مدبولى

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

مؤلف «إحنا مش بتوع حداد»: استمر التحضير 3 أيام والفكرة جاءت بشكل مفاجئ

أنا طبيبة وأم.. حكايات طبيبات وممرضات يقضين العيد بعيدا عن أطفالهن

القائمة النهائية لأفلام موسم عيد الفطر 2021.. الكوميديا تسيطر على السينمات

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة

وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فور وصولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

محمود عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين

رئيس وزراء العراق يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة