تفاصيل إحالة ممرضة و4 آخرين خطفوا طبيبًا وأوهموه بالكشف على عذرية فتاة

حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة لقرار إحالة ممرضة و4 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف طبيب وتصوير مقطع فيديو له مع سيدة وإرغامه على تحرير إيصالات أمانة بمنطقة حلوان، في القضية التي حملت الرقم 31818 لسنة 2020 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2020 كلي حلوان.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات فإن النياية العامة تتهم كلًا من "ياسمين.ن" 40 سنة، ممرضة، و"مديحة.ن"51 سنة، ربة منزل، و"زينب.س" 37 سنة، ربة منزل، و"محمد.ع" 28 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، و"أحمد.ن" 40 سنة، عاطل، لأنهم في يوم 11 ديسمبر 2020، بدائرة قسم شرطة حلوان، محافظة القاهرة، خطفوا المجني عليه "محمد.ن"، بالتحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بحاجة المتهمة الثالثة للكشف عن عذريتها واصطحبته من مسكنه في سيارة قيادة المتهم الرابع إلى منزل المتهم الخامس، وما إن دلف إلى داخل غرفة النوم لإجراء ذلك الكشف حتى أحاطوا به جميعا وتعدوا عليه بالضرب وأبقوا عليه في المسكن برهة من الزمن كما هو مبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء إيصالين أمانة بمبالغ مالية لصالح المتهم الرابع، بعد أن تعدوا عليه ركلًا وضربًا.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا مقطع فيديو له في موضع خاص حال تلامسه والمتهمة الثالثة بالفراش باستخدام أحد الأجهزة بغير رضائه.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين شرعوا في الحصول على مبالغ مالية من المجني عليه بتهديده بواسطة إيصالات الأمانة المسطرة بمعرفته لصالح المتهم الرابع.