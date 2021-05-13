«التخطيط»: 130 مليون جنيه لحماية شواطئ رأس البر وتدعيم حواجز الأمواج

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 50 مليون جنيه لاستكمال تدعيم وتطوير أعمال الحماية بالمنطقة غرب لسان رأس البر عن طريق إعادة تأهيل وتدعيم حواجز الأمواج بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال حماية الشواطئ حماية متكاملة فى منطقة ميناء الصيد بتكلفة 30 مليون جنيه بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط شملت أيضًا استكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 500 فدان وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها بتكلفة 21 مليون جنيه، واستكمال الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل وإحلال وتجديد مبنى تفتيش النيل بتكلفة 20 مليون جنيه، واستكمال أعمال تدعيمات طارئة لحماية الخزانات والقناطر الكبرى بتكلفة 10 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن أطوال المصارف المغطاة بمحافظة دمياط تبلغ 15310 كم تمثل 2.5% من إجمالى الجمهورية، وتبلغ مساحة الأراضى المستفيدة 153.1 ألف فدان، فيما تقدر كمية مياة الرى المستخدمة فى الزراعة فى السنة 679212 بنسبة 1.8 %من إجمالى الجمهورية، ومتوسط كميات المياة المستخدمة لرى الفدان فى السنة 3269 م3.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة دمياط يصل إلى 226 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 29% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2020-2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25.1%، ويخص قطاع النقل 1.5 مليار جنيه بنسبة 35.2%، إلى جانب توجيه 389.2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 9.3%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 356 مليون جنيه بنسبة 8.5%، وتوجيه 322,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.7%، بالإضافة إلى توجيه 594.2 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14.2%.