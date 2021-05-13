بعد عرضه في «الاختيار 2».. تفاصيل أول حكم حضوري ضد الإرهابي محمود عزت

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2"، أمس، نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابي، وفي التقرير نرصد أول حكم ضد عزت وتفاصيله.



ففي يوم الخميس الموافق 8 أبريل الماضيـ صدر أول حكم حضوري على الإرهابي محمود عزت بعد القبض عليه، و قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان في إعادة محاكمته بقضية "أحداث مكتب الإرشاد".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.

- تفاصيل قرار الإحالة



وتضمن أمر الإحالة، أنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل أي متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وشمل أمر الإحالة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

- التحريض على قتل المواطنين

وأن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودون بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

- إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص

وأشار أمر الإحالة إلى أن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.