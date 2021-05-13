«بيج رامى» يقضى أول أيام عيد الفطر بمسقط رأسه بكفرالشيخ

قضى الكابتن رامي السبيعي، الحاصل على لقب مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، أول أيام عيد الفطر بمسقط رأسه بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، إذ فضل قضاء العيد وسط أهله وأصدقائه بالقرية بدلا من قضائه بمقر إقامته بالقاهرة، حسبما أكد مقربون للبطل العالمي لـ"الدستور" .

وحرص أهالي القرية على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن رامي السبيعي احتفالا بوجوده معهم خلال أيام عيد الفطر، وصلى السبيعي العيد بالمسجد القريب من منزل عائلته وصافح المصلين الذين حرصوا أيضا على التقاط الصور التذكارية معه بالمسجد، فيما بدأ باستقبال أصدقائه وأقاربه للتهنئة بالعيد.

وأبدي أهالي قرية السبايعة سعادتهم بوجود الكابتن رامي معهم والتواصل معهم باستمرار وعدم نسيانه أهل قريته، مشيدين بتواضعه مع الكافة ومحاولة مساعدة الناشئين في لعبة كمال الأجسام بالقرية.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بيج رامي:

- ولد بيج رامي في قرية السبايعة بمركز بلطيم بكفرالشيخ في عام 1985، أي أنه يبلغ من العمر 35 عامًا.

- بدأ مسيرته التدريبية في ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011.

- بيج رامي هو أول مصري يحصل على بطولة مستر أوليمبيا.

- وفرت الكويت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، وبالفعل بدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام.

- سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

- دون رامي أول ظهور له في البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' في عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين.

- شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين في ثلاثة أعوام، ففي 2014 حقق المركز السابع، وفي 2015 حقق المركز الخامس، وفي 2016 حقق المركز الرابع.

- عمل رامي تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس منذ أربعة أعوام، وعمل بعدها تحت إشراف المدرب جورج فرح حتى عام 2016.

- بيج رامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزينجر.

- حين فاز ببطولة "أرنولد كلاسيك" حصل على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، وبدأ مشوار البطولات من بعدها.



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