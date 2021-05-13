الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والأمريكية

 نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية «طابا» ولنش الصواريخ «18 يونيو»، مع المدمرة الأمريكية «USS MAHAN» من طراز أرليك بيرج وسفينتي المرور الأمريكيتين «USCGC CHARLES MOULTHROPE»، و«USCGC ROBERT GOLDMAN»، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى  بالبحر الأحمر.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتي تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانيات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأمريكي في دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.

القوات البحرية المصرية والأمريكية
القوات البحرية المصرية والأمريكية

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