الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«من بحرى وبنحبوه».. الزى الإسكندرانى «عنوان» العيد فى «عروس المتوسط»

بالزي السكندري مواطنون
بالزي السكندري مواطنون يحتفلون بعيد الفطر

بـ«الزي السكندري»، احتفل العديد من المواطنين والأسر بمنطقة بحري بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث ارتدت الفتيات الملاءة اللف والبيشة، والشباب العباءة والطربوش، والتي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الإسكندرية، معبرين عن فرحتهم باستقبال عيد الفطر المبارك.

كما ارتدى أيضًا الأطفال الملابس الفلكلورية، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، والتقطت الأسر الصور التذكارية والسيلفي احتفالًا بالعيد.

وشهد محيط قلعة قايتباي بالإسكندرية، العديد من الاحتفالات، حيث انتعشت حركة بيع الهدايا التذكارية، والاكسسوارات والهدايا بالتزامن مع اول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. 
 وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها. والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها ، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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الزي السكندري بحري الإسكندرية احتفالات عيد الفطر محافظة الاسكندرية

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