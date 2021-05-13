تفاصيل إدراج الإرهابي محمود عزت علي قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

بعد عرضه في «الاختيار 2»

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2"، نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و نسرد خلال التقرير التالي تفاصيل إدراج عزت علي قوائم الإرهاب.

و قررت الدائرة 28 بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، في 26 أبريل الماضي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع، إدراج محمود عزت، الإرهابية، و4 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، وجاء الإدراج في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة.

وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي: «محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري، و محمود عزت إبراهيم، وأحمد محمود أحمد شوشة، ورضا فهمي عبده خليل».

- المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح لـ "الإخوان"



ويعد محمود عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه.

يمتلئ السجل الإرهابي الإخواني محمود عزت بالعديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية، من أبرزها ما يلي:

- قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

- قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

- قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

- قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

وبعد القبض عليه يتم إعادة محاكمته في القضايا الصادر ضده أحكام غيابية بها.