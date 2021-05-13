ياليلة العيد آنستينا.. قائمة بأشهر أغاني عيد الفطر المبارك

منذ وقفة العيد وليلته تبدأ الإذاعات والقنوات والأسر المصرية بتشغيل أغاني مرتبطة بهذه المناسبة، خاصة في عيد الفطر المبارك، فهناك عدة أغاني لها قدسية خاصة لدى ملايين المصريين يسمعونها ويتغنون بها على مدار سنوات في ليالي الوقفة وأيام العيد، أشهرها الأغنية معشوقة الأطفال "أهلا أهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد" الفنانة صفاء أبو السعود، وغيرها من مجموعة الأغانى الشهيرة.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية قائمة بأغاني عيد الفطر المبارك وليالي الوقفة، نعرضها لكم كالآتي:



أغنية أهلا أهلا بالعيد

تعد أغنية "أهلا بالعيد" للفنانة صفاء أبو السعود، واحدة من أشهر الأغانى بمناسبة العيد، شهدت انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا منذ انطلاقها وحتى الآن يتعاقبها الأجيال واحدا تلو الآخر، يتغنى بها الكبار قبل الصغار في صباح الأعياد وسط بهجة وسعادة، وهذه الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.

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أغنية يا ليلة العيد

وأطربتنا أم كلثوم بأغنية بصوتها القوي في أغنية "يا ليلة العيد" التي يعرفها الجميع ويدندنون بها في ليالي العيد، بقولهم "يا ليلة العيد آنيستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد"، هذه الأغنية الخالدة حتى الآن والتي لا تمر ليلة عيد بدونها، هى من كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى.

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أغنية الليلة عيد

ومن من لا يعرف أغنية "الليلة عيد" لـ ياسمين الخيام التي لا يحلو عيد من دونها، فهي من الأغاني المميزة في ليالي العيد، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت.

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"تم البدر بدري"

وهناك أغنية رغم أنها تحزن القلوب لتوديع المسلمين في بقاع الأرض شهر رمضان المبارك وإنذارهم بقرب انتهاء الشهر الفضيل، إلا أنها تسعده في الوقت ذاته، لأنها مرتبطة بقرابة دخول العيد علينا، وهي أغنية "تم البدر بدري"، وهي من غناء الفنانة القديرة شريفة فاضل، وتأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى وتلحين الموسيقار عبدالعظيم محمد، الذي لحنها في يومين.

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لا تقتصر أغاني أيام وليالي العيد على ما تم ذكره، فهناك العديد من الأغاني التي عرضها كثير من المطربين، ولكنها لم تلاقي النجاح والشعبية والديمومة التي لاقتها الأغنيات السابق ذكرها، وعلى كل حال، تظل أغاني مرتبطة في القلوب بالبهجة والسرور.