«التعليم» تشدد على المدارس الإعدادية بضرورة التعقيم قبل الامتحانات

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مديري مديريات التعليم بمستوي الجمهورية على ضرورة التشديد على المدارس الإعدادية على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، بداية من شهر يونيو المقبل.

كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية أول يونيو القادم، على أن تجرى داخل المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدًا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا، ويعقد الامتحان ورقيا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، بحيث يكون ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

كما تم التشديد على إلزام واضعي الامتحانات بوضع الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، بحيث تكون الأسئلة مباشرة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب.

وستكون الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020 /2021.

وشددت الوزارة على إلزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين بارتداء الكمامات، وضرورة توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل السماح لهم بدخول المدارس أو اللجان الامتحانية، وتجهيز غرفة عزل وطبيب زائر داخل المدارس أو اللجان الامتحانية لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة أو اكتشاف أي حالة كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين.