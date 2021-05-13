الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: فرحة عيدي الفطر والقيامة أسمى من «فنجان قهوة ولحمة برز»

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن فرحة عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد ليست فرحة «فنجان قهوة الصبح بعد 30 يوم صيام، ولا طبق اللحمة بالرز بعد 55 يوم حرمان».

وأضافت وزيرة الهجرة، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: «فرحة العيدين هي فرحة بنعم كتيرة مستمتعين بيها، نعمة القدرة على الصيام، وإحنا ربنا مدينا نعمه الصحة، حتى لو تم اختبارنا فيها، نعمة الصلاة والاستغفار والإحساس بالمحتاجين، ونعمة الإحساس بالعيد في وطن محمي بدم شهداء غاليين، كل سنة ومصر وانتم طيبين».

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2021.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2021.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته: «الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار».

 

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