«التخطيط»: 200 مليون جنيه لتطوير عشوائيات البحيرة العام الجاري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 280.6 مليون جنيه لاستكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، و200 مليون جنيه لاستكمال تطوير مناطق عشوائية بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة شملت أيضًا تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل "الوسطانية– السلقون– الرملة– القشعمة" بتكلفة 147 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحى بدر بطاقة 10 ألف م3/ يوم بتكلفة 130 مليون جنيه، وتوسعات صرف صحى كفر الدوار وزكى أفندى القبلية والبحرية بطاقة 15/ 30 ألف م3/ يوم بتكلفة 120 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة البحيرة بلغت 1.1 مليون مبنى منهم 24.5% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و84% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياه، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 26 محطة بقدرة فعلية 250 ألف م3/ يوم، و69 محطة مياة نقية تنتج 469.2 مليون م3/ يوم.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة يصل إلى 605 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113,6% عن خطة عام 2019 /2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807,4 مليون جنيه بنسبة 14,2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525,1 مليون جنيه بنسبة 9,2%، وتوجيه 407,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,6%.