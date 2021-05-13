التفتيش العمالي على 264 منشأة خلال أبريل بمطروح

أعلن عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، عن قيام المديرية بالتفتيش على 264 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 21 شكوى عمالية، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت بالتفتيش على 109 منشآت، والقيام بـ16 حملة تفتيشية، وبحث شكوى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، بصرف منح للمسجلين بالإدارة، بلغت 184 ألف جنيه لـ86 عاملاً للرعاية الإجتماعية لهم، منها 43 منحة مولود جديد، و15 منحة زواج، و6 منح وفاة، وعمل 11 عملية صغري وكبري لـ11 عاملاً من المسجلين بالمديرية، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 52 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 174 طالب عمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس، باستخراج 245 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ30 متدربًا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، كما تم تخريج 46 متدربًا في 4 دورات تدريبية أخرى بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية والكهرباء والحاسب الآلي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم خلال شهر مارس، التفتيش على 144 منشأة، والقيام بـ 24 حملة تفتيشية، وبحث شكويين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 8 ندوات توعية.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، قامت خلال شهر مارس بصرف منح للمسجلين بالإدارة، بلغت 128 ألف جنيه لـ55 عاملاً للرعاية الاجتماعية لهم، وصرف 11 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ4 عمال آخرين، بالإضافة إلى تسليم 14 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة.