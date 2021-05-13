الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

تعيين 68 شابا واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 68 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 196  طالب عمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ28 متدرباً ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، على مهن التفصيل والحياكة  لـ10 متدربات، وكهربائي التوصيلات لـ9 متدربين، والسباكة الصحية لـ9 متدربين.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 52 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 174  طالب عمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس، باستخراج 245 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ30 متدربًا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، كما تم تخريج 46 متدربًا في 4 دورات تدريبية أخرى بمركز التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية والكهرباء والحاسب الآلي.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم خلال شهر مارس، التفتيش على 144 منشأة، والقيام بـ 24 حملة تفتيشية، وبحث شكويين وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد  وتحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 8 ندوات توعية.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، قامت خلال شهر مارس بصرف منح للمسجلين بالإدارة، بلغت 128 ألف جنيه لـ55 عاملاً للرعاية الاجتماعية لهم، وصرف 11 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ4 عمال آخرين، بالإضافة إلى تسليم 14 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة وذلك للمساهمة في تخفيف العبء على تلك الفئة.  

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح القطاع الخاص ذوي الهمم والقدرات كعب العمل

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