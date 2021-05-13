إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة بكفرالشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة علي طريق دقلت كفرالشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلفي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة وإسعاف كفرالشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق كفرالشيخ دقلت، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة، وتم نقلهم لمستشفى كفرالشيخ العام بـ4 سيارات إسعاف.

وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم بالمستشفى العام تبين إصابة كل من رامي محمد شهاب، 28 سنة، من كفرالشيخ، باشتباه نزيف داخلي بالبطن ودخل غرفة العمليات، وطارق عبدالمحسن، 35 سنة، من الجرايدة، اشتباه نزيف ما بعد الارتجاج وحجز بقسم طوارئ الجراحة، وأحمد إبراهيم شعبان، 25 سنة، من أبورية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة، ومسعود عمر، 60 سنة، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة.