الخميس 13 مايو 2021
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سياسي

«صحة بالنواب»: مناقشة موازنة الصحة داخل اللجنة عقب إجازة العيد

د. أشرف حاتم رئيس
د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن زيادة نسبة الصحة بالموازنة العامة الجديد لعام 2021- 2022، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها مصر من خلال جائحة كورونا.

وأكد حاتم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن موازنة قطاع الصحة موجودة بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وستتم مناقشتها كاملة داخل لجنة الصحة عقب عيد الفطر مباشرة، موضحا أن اقتراح وزارة المالية بزيادة مخصصات الصحة أمر جيد.

وأشار إلى أن الدولة متجهة لاستكمال الاستحقاق الدستوري لقطاع الصحة، بحيث تصل نسبة الصحة والتعليم بالموازنة العامة بنسبة 10% كحد أدنى وهو ما نحاول أن نصل إليه، مضيفاً أن زيادة القطاع الصحي وفقاً للتقرير الموجود تزيد بشكل واضح كل عام، وذلك لاهتمام الدولة بصحة المواطن.

وقال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أسبابًا كثيرة لزيادة موازنة القطاع الصحي، وإنه من ضمن هذه  الأسباب مواجهة ظروف جائحة كورونا سواء الوقاية من الفيروس أو صحة المواطن أو الحصول على اللقاح بجانب المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج كورونا، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي عدد من المحافظات، وزيادة الإنفاق على المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية بجانب القضاء على طوابير وقوائم الانتظار في العمليات الكبرى.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الزيادة تأتي أيضًا من أجل الاهتمام بالأطقم الطبية الذين يواجهون المخاطر في ظل هذا الوباء المنتشر، كما تأتي الزيادة من أجل مشروع تكافل وكرامة بجانب المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة، وتحتاج المزيد من الدعم مثل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على أمراض فيروس سي تحديداً، والذي كان يحصد أرواح الكثير من المواطنين كذلك الاهتمام بصحة المرأة وأصحاب أمراض السكر والضغط والكلى.

موازنة الصحة عيد الفطر إجازة عيد الفطر مجلس النواب البرلمان أشرف حاتم

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