الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نقيب المحامين يكلف «الداخلي» بمتابعة إدارة العلاج خلال إجازة العيد

رجائي عطية
رجائي عطية

كلف رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، محمود الداخلي، أمين عام مساعد النقابة، بالتواصل والمتابعة مع إدارة العلاج بنقابة المحامين، لتقديم خدمات استخراج خطابات العلاج للأعضاء بمقر النقابة العامة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الداخلي، أنه بناء على تكليفه من النقيب العام، تم إعداد جدول لحضور الموظفين يوميا بمقر النقابة العامة، ابتداءً من غدًا الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك طيلة أيام إجازة العيد.

وأضاف أمين عام مساعد النقابة، أن ذلك يأتي في إطار حرص النقيب العام وأعضاء المجلس، على سلامة الأعضاء، وتوفير كافة الخدمات العلاجية في أي وقت دون تأخير، متمنيًا الشفاء لكل المحامين.


 

نقيب المحامين رجائي عطية المحامين الداخلى إدارة العلاج

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