محافظ مطروح يتابع إغلاق الشواطئ والمتنزهات في أول أيام عيد الفطر

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، خاصة إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ مطروح على التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مشددًا على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق فى التاسعة مساء، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهى بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة للاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز.

وطالب محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، خاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



شواطئ مطروح

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