الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 فى تصادم سيارتين بالفيوم

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بالفيوم في أول

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، على طريق "أسيوط الغربي- جرزا" بالفيوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع نقل بطريق أسيوط الغربي- جرزا، صباح اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتسبب الحادث في إصابة 10 أشخاص وهم: "عايدة ع- 32 سنة" مصابة اشتباه كسر باليد اليمنى، ونور م ع- 5 سنوات"، و يوسف م ع-3 سنوات"، و" فاطمة ف ع-35 سنة" كدمات بالجسم، و"محمد ع ا- 32 سنة" جرح بالرأس وكدمات بالجسم، و"ريم م ع- 11 سنة" مصابة بكدمات، و"يوسف م ع-10 سنوات" مصاب بكدمات، وعامر ع م- 38 سنة" كسر بالكتف والكوع الأيمن، و"جمال أ م- 30 سنة" مصاب بجرح بالوجه وكدمات، و"جمعة ع م-37 سنة" مصاب بكسر بالركبة اليمنى، ونزيف بالبطن".

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

بالأسماء اصابة 10أشخاص حادث سيارتين بالفيوم

الأكثر قراءة

كشف ملابسات فيديو «بلطجة داخل محل ملابس» في الزيتون

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس ثاني أيام العيد

8 أفكار لقضاء عيد فطر «مبهج» في المنزل

«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

«الزوج المجنون».. تفاصيل إدانة سائق بمحاولة التخلص من أسرة زوجته بالجيزة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس