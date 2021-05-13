بالأسماء.. إصابة 10 فى تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، على طريق "أسيوط الغربي- جرزا" بالفيوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع نقل بطريق أسيوط الغربي- جرزا، صباح اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتسبب الحادث في إصابة 10 أشخاص وهم: "عايدة ع- 32 سنة" مصابة اشتباه كسر باليد اليمنى، ونور م ع- 5 سنوات"، و يوسف م ع-3 سنوات"، و" فاطمة ف ع-35 سنة" كدمات بالجسم، و"محمد ع ا- 32 سنة" جرح بالرأس وكدمات بالجسم، و"ريم م ع- 11 سنة" مصابة بكدمات، و"يوسف م ع-10 سنوات" مصاب بكدمات، وعامر ع م- 38 سنة" كسر بالكتف والكوع الأيمن، و"جمال أ م- 30 سنة" مصاب بجرح بالوجه وكدمات، و"جمعة ع م-37 سنة" مصاب بكسر بالركبة اليمنى، ونزيف بالبطن".

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.