«الإحصاء»: تضاعف الصادرات لليونان بنسبة 137% خلال عام

سجلت 243.6 مليون دولار خلال أول شهرين من 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تضاعف الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 137.8% لتسجل 243.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 102.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة 141 مليون دولار خلال عام، وتمثلت أهم الصادرات إليها في الوقود، وزيوت معدنية بقيمة 188.4 مليون دولار، أسمدة بقيمة 32.2 مليون دولار، خضر ونباتات 7 ملايين دولار.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، والذى حصلت عليه “الدستور”، إلى ارتفاع صادرات مصر إلى المملكة السعودية بنسبة 22.6% خلال العام الحالي، لتسجل 320.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 261.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 60 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات إليها في حديد وصلب بقيمة 39.7 مليون دولار، فواكه وأثمار 51.3 مليون دولار، زيوت عطرية 17.3 مليون دولار.

- أمريكا بين أهم 5 أسواق استيرادًا للسلع المصرية



وفى سياق متصل، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بين أهم 5 أسواق عالمية استيرادًا للسلع المصرية، والتى بلغت 277.7 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2021 مقابل 258.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 7.3%، وتمثلت أهم الصادرات إليها في ملابس بقيمة 104 ملايين دولار، سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 35.1 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات مصر لأهم 5 أسواق عالمية قد ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ ظهور جائحة كورونا بنسبة 24.6% خلال عام، لتسجل 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 302.7 مليون دولار خلال عام.