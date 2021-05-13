الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى شباب الأقباط «أونلاين» نهاية الشهر الجارى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

 يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شباب الأقباط من مختلف الإيبارشيات عبر تقنية البث المباشر في السبت الأخير من شهر مايو الجاري.

 وكشف مصدر كنسي أن عددا من إيبارشيات المهجر سوف يشارك شباب الأقباط بها بهذا اللقاء الافتراضي، ومن بينها إيبارشيات فرنسا الشمال والجنوب وباريس، إيبارشيات أخرى، كتعويض عن حضورهم للقاء البابا تواضروس بمصر نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتابع المصدر لـ"الدستور"، أنه خلال اللقاء الافتراضي مع شباب الأقباط والبابا تواضروس الثاني سوف يتلقى قداسته الأسئلة الشائكة التي تشغل تفكير شباب الأقباط خلال اللقاء، بهدف دعم التواصل والحوار مع فئة الشباب بمختلف الكنائس، ويشارك به شباب من إيبارشيات الصعيد ووجه بحري والقاهرة والجيزة، ضمن سلسلة لقاءات بدأت منذ بداية العام الجاري تعويضاً عن المؤتمرات الشبابية التي يلتقي بها البابا مع الشباب. 

ويحرص قداسة البابا تواضروس الثاني، على المشاركة بلقاء شهري مع شباب الأقباط  نهاية كل شهر منذ بداية عام 2021، لدعمهم روحياً، ومناقشة مشكلاتهم بشكل مقرب من خلال هذه اللقاءات.

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الأحد".

كما علقت الكنائس المصرية، خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.

 

البابا تواضروس أخبار الكنيسة شباب الأقباط كنائس المهجر إيبارشية باريس

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