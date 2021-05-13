الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«فيليبس» تقرر مضاعفة إنتاجها من أجهزة الأكسجين 3 مرات

أجهزة الأكسجين
أجهزة الأكسجين

قررت شركة الإلكترونيات الهولندية "فيليبس"، مضاعفة إنتاجها من أجهزة الأكسجين بنحو ثلاث مرات، لتصل إلى 10 آلاف جهاز أسبوعيا، بحسب ما نقلته صحيفة "داتش تلجراف" اليومية عن الرئيس التنفيذي للشركة، فرانس فان هوتين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن الشركة أعلنت عن قرارها بعد زيادة الطلب على أجهزة الأكسجين من جانب دول مثل الهند، التي تعاني حاليا من تفاقم وضع إصابات فيروس كورونا.

وتضمن الأجهزة تركيز الأكسجين بنسبة 90% بالنسبة للمرضى الذين يجدون صعوبة في الحصول على كمية كافية من الأكسجين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

الأكسجين شركة الإلكترونيات الهولندية فيليبس كورونا عدوى كورونا

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