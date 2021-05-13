الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

25% زيادة في صادرات مصر لأهم 5 أسواق عالمية 2021

صادرات مصر لأهم
صادرات مصر لأهم 5 أسواق عالمية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات لأهم 5 أسواق عالمية لأعلى مستوياتها منذ ظهور جائحة كورونا مطلع العام الماضي 2020 بنسبة 24.6% خلال عام، لتسجل 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 302.7 مليون دولار خلال عام.
ولفت تقرير جهاز الإحصاء، والذى حصلت عليه "الدستور"، إلى انتعاش الصادرات المصرية لأول مرة منذ بداية الجائحة حيث جاءت تركيا والسعودية ضمن الدو  الأكثر استقبالًا للسلع المصرية وتضاعف الصادرات لليونان بنسبة 137% خلال عام، وكانت أكثر السلع المصرية تداولا بين الأسواق العالمية هى الأسمدة والخضر والملابس الجاهزة. 

وأوضح تقرير جهاز الإحصاء أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 358.3 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 291.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 23.1 %، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى منتجات بلاستيكية بقمية 75.5 مليون دولار، أسمدة بقيمة 48.2 مليون دولار، زجاج بقيمة 24.7 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 33.5 مليون دولار.
وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى إيطاليا جاءت فى المرتبة الثانية على مستوى العالم والتى بلغت 333.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 317.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 5.2%، وتمثلت أهم الصادرات إليها فى حديد وصلب بقمية 56.1 مليون دولار، ألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 59.9 مليون دولار، أسمدة بقيمة 44.8 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 18.5 مليون دولار.

الاحصاء مصر صادرات تركيا سلع كورونا

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