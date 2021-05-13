«السياحة»: حصول 812 فندقا على شهادة السلامة الصحية حتى الآن

حصل منذ بداية العام الجاري ٢٠٢١ وحتى الآن ٢٩ فندقا ثابتا بخمسة محافظات، و٤٣ فندقا عائما على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ١٨ فندقا ثابتا بمحافظة البحر الأحمر منها ٦ فنادق بمدينة سفاجا، بالإضافة إلى ٤ فنادق بالقاهرة الكبرى وفندق بمحافظة الغربية، وفندق بمحافظة الفيوم.

كما أقرت لجان الفحص باستيفاء ٣٧ فندقاً عائماً يعمل ما بين الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى ٣ فنادق عائمة بمحافظة سوهاج، وفندقين عائمين بمحافظة أسيوط، وعلاوة على فندق بمحافظة المنيا.

وأشار أنه بلغ إجمالي عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو ٢٠٢٠ وحتى الآن ٤٢٦ فندقا ثابتا بـ٢٤ محافظة على مستوى الجمهورية، كما حصل ٨٦ فندقا عائما منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى الآن علي هذه الشهادة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.