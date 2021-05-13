الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 8 أبراج في المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

​أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وتستعد مدينة العلمين الجديدة لافتتاح المرحلة الاولى منها 30 يونيو المقبل بعد اكتمال ترفيقها وانشاء منطقة الابراج والكورنيش والشروع في تنفيذ منطقة ابراج جديدة وانتهاء نسبة كبيرة من مشروع مزارين السكني زانتهاء تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي المتميز ووحدات دار وسكن مصر لمتوسطي الدخل وعدد من الجامعات الكبرى وقرب تسكين شركات المطورين العقاريين في الجظء المتبقي من المنطقة الشاطئية.



 

وزير الإسكان المنطقة الشاطئية مدينة العلمين الجديدة أبراج المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة وزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار

الأكثر قراءة

«الاختيار 2».. صُناع أغنيات المسلسل يكشفون لـ«الدستور» مشاركتهم فى العمل

وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فور وصولها

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس ثاني أيام العيد

«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

ليلة العيد.. إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بقرية الحواويش بسوهاج

كشف ملابسات فيديو «بلطجة داخل محل ملابس» في الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس