فض تجمع أطفال للاحتفال بمهرجان للخيول فى سوهاج

خلت شوارع مدينة سوهاج من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك خاصة بكورنيش النيل، الذي كان يكتظ بالمواطنين باحتفالات الأعياد، كما انتشرت دوريات الشرطة بالشوارع والميادين العامة لمنع التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وفضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تجمعًا لعدد من الأطفال لافتتاح مهرجان الخيول العربية بمحافظة سوهاج، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ظل أزمة فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابات والضحايا لفيروس كورونا في سوهاج.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

وأشار "الفقي" إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد، لافتا إلى المتابعة المستمرة لمواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

كما وجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو طوارئ طوال إجازة عيد الفطر، ومتابعة الوضع أولا بأول بمختلف القطاعات، بالتنسيق مع غرف العمليات بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، ووزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء، لمتابعة الوضع أولا بأول.

وشدد "الفقي" على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً حتى 21 مايو الجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الدليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.