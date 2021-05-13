«الزراعة»: ارتفاع مساحات زراعة القطن إلى 114 ألف فدان

تستهدف الوصول إلى 250 ألف هذا العام

- هشام مسعد: ارتفاع الأسعار العالمية للقطن المصري إلى 175 سنتا للرطل



أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، ارتفاع مساحات القطن التي تم زراعتها إلى نحو 114 الف فدان حتى الآن من إجمالي المستهدف هذا العام وهو 250 الف فدان، منها 14 الف فدان في محافظات الوجة القبلي، و100 الف فدان في محافظات الوجه البحرى، حيث انه قد تم حصاد القمح ويتم زراعة القطن بعد الحصاد مباشرأ.

- كفر الشيخ والشرقية والدقهلية الأكثر زراعة للقطن

وقال مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة،" في تصريحات لـ " الدستور"، أن أعلى المحافظات التي قامت بزراعة القطن حتى الآن هي كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، وأن المساحة في تزايد هذا العام ومن المتوقع أن تكون ما بين 200 و 250 ألف فدان هذا العام، مشيرا إلى أنه تم توزيع بذور تكفى أكثر من المساحة المستهدفة بنسبة 20% هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة التسويقية الجديدة التي تم تطبيق في العام الماضي بمحافظات الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة.

وأضاف" مسعد " أنه سيتم تعميم المنظومة التسويقية الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان الوضع الحالي يبشر بالنسبة للزراعات وعمليات الانبات مع الجو المشمس حيث تم حرث الارض وتشميسها، ومن المتوقع ان يكون الموسم هذا العام من الموسم الناجحة بالنسبة للأسعار نتيجة ارتفاع أسعار القطن في الاسواق العالمية إلى 175 سنتا للرطل.

- استهلاك كل كميات الأقطان بسبب أزمة كورونا

وأوضح مدير معهد بحوث القطن، انه في ظل أزمة كورونا التي نعيشها يتم استهلاك كل كميات الاقطان، قد استهلاك جميع انتاج الموسم الماضي ولا يوجد فضلة او مخزون من العام الماضي، وبالتالي سيكون هناك إقبال على شراء القطن وان الكل مقبل على زراعات القطن نتيجة التوقع بارتفاع الأسعار.

ومن جانبه قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان لـ "الدستور"، أن مساحات القطن هذا العام في زيادة خاصة محافظات الوجة البحري ووتقدمك المحافظات فى المجهين البحري والقبلي بإجمالي 34 ألف و900 فدان، وأن عملية الزراعة مستمرة للقطن حتى 30 مايو الجاري، لافتا إلى أن المساحات لن تقل عن 200 ألف فدان هذا العام، رغم أن الزراعات خلال الفترة المقبلة متأخرة عن كل عام بينما الجو مناسب للزراعة في الوقت الحالي.