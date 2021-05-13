وزارة السياحة تشكل غرفة عمليات خلال العيد لبحث الشكاوى ورصد المخالفات

شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى وبحث أية شكاوى ورصد أية مخالفات، مع توقع بزيادة حركة السياحة الداخلية، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على جودة الخدمة المقدمة، وقياس مدي التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

وأكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الوزارة تكثف خلال أيام العيد عددا من لجان التفتيش الدورية التي ترسلها بصفة مستمرة للمرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أنه في حالة رصد هذه اللجان أية من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأشار العاصي إلى قيام الوزارة بتكثيف اللجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق التي أقرها دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر أن تكون مواعيد الغلق من الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021.



كذلك وافقت وزارة الصحة والسكان على إجراء مسحات كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بمطارات كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والأقصر مقابل سداد 30 دولارًا، لتشجيع السياحة القادمة من الخارج.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري، كما تم توفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وأدرجت وزارة الصحة والسكان مطار الأقصر ضمن المطارات المسموح للمسافرين القادمين من الخارج، والذين لا يحملون شهادات اختيارفحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي بإجراء اختيار فيها لدي الوصول.