بريطانيا «قلقة» من اتساع دائرة العنف في غزة وإسرائيل

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلق بلاده من اتساع دائرة العنف في إسرائيل وغزة، مؤكدًا رغبة بلاده في خفض التصعيد بشكل فوري.

و‏قال رئيس وزراء بريطانيا، في تصريح له اليوم، إن لندن حزينة للغاية حيال دائرة العنف، وتريد خفض التصعيد بصورة فورية، مضيفًا: "من المهم برأيي كسر هذه الدائرة، وأعتقد أن الكل يريد أن يرى خفضًا للتصعيد بشكل فوري".

جاء ذلك بعد ساعات على دعوة جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية، كما وصف التصعيد الحالي بالمروع، مطالباً حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وأكد لمحطة سكاي نيوز البريطانية، أنه من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء، وتابع قائلا: "نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل".

وفي وقتٍ سابق، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف العدوان الإجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان، وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

‎وتواصل، مساء الأربعاء، التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.