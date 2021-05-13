وفاة موجه أزهرى سابق ببنى سويف بعد إمامة الصلاة وإلقاء خطبة العيد

لفظ موجه أزهري سابق، خطيب بأحد المساجد بقرية بهبشبن التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، داخل منزله، بعد انتهائه من صلاة العيد وأمّ المواطنين وألقى خطبة عيد الفطر المبارك داخل أحد مساجد القرية.

وعبر أهالى قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، عن حزنهم بعد علمهم بوفاة أحد أبنائها، قرني عبد العال بيومي والذي كان يعمل موجها بالأزهر الشريف بالمعاش حاليا، وخطيب بأحد مساجد القرية، والذين تفاجأوا بنبأ وفاته، بعد وقت قصير من عودته إلى منزله، بعد أن أم المواطنين في صلاة العيد داخل أحد مساجد القرية.

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن المتوفي كان خريجا أزهريًا، وكان يعمل موجها سابقا بالأزهر الشريف قبل خروجه للمعاش، فحصل على تصريح خطابة، وأدى صلاة وخطبة العيد اليوم، وتوفي داخل منزله"

مقدما العزاء إلى أسرته وأن يغفر له الله ويرحمه.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب أداء الصلاة بمسجد عمرو بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا ، مؤكدا على أن ذلك يسهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، ومشيرا لجهود الدولة في توفير اللقاح لكل المواطنين وحسب الأولويات الصحية.

وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة، بالعيد، داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء